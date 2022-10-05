紀念愛子 許景堂夫妻捐1億元東勢蓋圖書館

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）前台紙公司董事長許良宇車禍過世，他的父母許景堂夫妻為紀念愛子，今天捐出新台幣1億元在故鄉東勢區興建圖書館贈給台中市府，市長盧秀燕表示，這是一件愛的禮物，化小愛為大愛成永久的愛。

許良宇於2017年前往日本出差時車禍過世，被喻為黃金單身漢的許良宇，38歲的人生就此畫上休止符，而最難過的是許景堂夫妻，面對獨子從此永別，他們就想著要為兒子實踐生前念茲在茲的回饋社會理念。

許景堂夫妻經過幾番思量，決定在故鄉東勢區興建「許良宇圖書館」捐贈給台中市政府，這項捐贈簽約儀式下午在台中市政府舉行，立委江啟臣也到場見證。

盧秀燕致詞時表示，這是一件愛的禮物，許爸爸、許媽媽思念愛子，將對孩子的愛，化小愛為大愛成永久的愛，在台中市偏鄉興建圖書館，市府非常感動及感謝，所以提供土地，圖書館興建完成後，市府向許爸爸及許媽媽保證，一定充實設備及加強附近景觀，最重要是會大力推廣許爸爸及許媽媽對孩子的愛。

許景堂指出，愛讀書的小孩不會變壞，養成讀書習慣，一生受益無窮，而圖書館是最好的閱讀場所，他想起許良宇從台中一中到台大的求學時光，最常停留的就是圖書館，去年決定為兒子在故鄉東勢區蓋一座圖書館。

決定興建圖書館後，許景堂說，在各方貴人協助下，由市府提供土地解決用地問題，接下來的興建問題，他想到在台中市建築界口碑很好的龍寶建設董事長張麗莉，感謝張麗莉及建築師戴育澤願意接下興建的工作。

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張麗莉表示，有緣份參與這項善行，讓人生更有價值，剛開始接觸時，她原先不敢答應，因為目前缺工問題及原物料上漲，自己的建案也都趕工中，擔心沒有餘力來做，後來親自到東勢會勘後，當地里長及區長都到場，當下氛圍讓她很感動，「捨我其誰」油然而生，決定全力以赴，完成許爸爸及許媽媽心願。

戴育澤說，看到東勢區這麼多里長都到場，讓他很感動，許爸爸及許媽媽對孩子的愛，啟動愛的循環，文化是扎根事業，透過圖書館這座建築來扎根，將對孩子的愛轉化為禮物，送給東勢山城。（編輯：陳仁華）1111005