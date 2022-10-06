新光三越首波週年慶開跑 吳昕陽首次迎賓致謝

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（中央社記者曾智怡台北6日電）新光三越首波6店週年慶開跑，首日業績拚新台幣15億元，總經理吳昕陽現身南西店迎賓；他表示，今年1至9月業績較去年成長2成，業績、來客數更已超越疫情前水準，全年業績有信心再創高、超越原訂830億元目標。

新光三越首波週年慶今天開跑，由台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多等6家分店打頭陣，首日業績目標15億元；南西店作為週年慶指標，開門營業前早已大排長龍。

值得注意的是，吳昕陽首次在週年慶首日開門現身迎賓，他分享，這陣子很感動，看到很多客人出現，來客數已回復到2019年疫情前狀態，希望面對面感謝員工、廠商、消費者，而這也一直都是新光三越的儀式，懷抱感恩的心迎賓。

新光三越主管表示，疫情陰霾逐漸散去，今年1至9月業績比去年成長2成，相較2019年疫情前也成長近10%。

新光三越分析，過去2、3年線上發威，今年線上也有新顧客加入，目前會員已突破300萬，受惠於數位會員卡、第三方驗證等機制；下半年實體大爆發，主因大眾回歸日常社交生活，鞋子、珠寶、服裝、內睡衣等品類，適逢換季新品期，9月業績成長3成，休閒類商品業績也飆高。

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新光三越觀察到，近3年健康類、味道感受類商品頗受消費者青睞，最明顯的例子是香氛，無論香氛品牌或者化妝品牌的香氛產品皆是，業績連年攀升，櫃位也持續增加。

展望後續，吳昕陽表示，現在國際景氣雖有些動盪，台灣看來一切蠻穩定，業績相較2019年成長近10%，來客數也超越疫前水準，希望週年慶「順順走完」，預估將創歷年週年慶最高業績，全年業績也會明顯超過原本設定的830億元目標。（編輯：黃國倫）1111006