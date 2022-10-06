更多編輯台推薦新聞：
次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國慶連假選片指南 電信業OTT搶眼球經濟

2022/10/6 15:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）國慶連假即將來臨，每逢連假追劇熱潮將大舉發威，電信業者OTT平台備妥海量影視內容，並提供連假選片指南，搶攻眼球經濟。

中華電信今天宣布，旗下影視平台MOD與OTT服務Hami Video網羅多部受歡迎的強檔，搶先直送全台票房破億好萊塢鉅片「子彈列車」，獨家上架韓國強片「嬰兒轉運站」、「魔女二部曲：另一個她」等片單，滿足熱愛動作、驚悚、劇情片的影迷胃口。

中華電也推出「MOD家速方案」，以HiNet光世代500M/250M搭配MOD餐包組合，每月最低新台幣1199元起。

遠傳friDay影音近期推出多部膾炙人口的戲劇，其中獨家韓劇「依法相愛吧」、「說出你的願望」更擠進全平台收視前3名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為迎接雙十連假到來，除了熱門韓劇持續跟播中，遠傳friDay影音提早為消費者備好追劇選片指南，推出電影、戲劇以及動漫的強檔內容，一次滿足影迷不同需求。有院線強檔「媽的多重宇宙」、「小小兵2：格魯的崛起」等，2022上半年火紅冠軍動漫劇集下半部SPY x FAMILY間諜家家酒PART 2已在遠傳friDay影音上架，還有多部日韓獨家劇PICU兒童加護病房、The Empire：法之帝國等。

除了適合闔家觀賞的院線強檔，遠傳friDay影音也上架由任家萱、陳以文、納豆演出的「頭七」，以及由影后許瑋甯與曹佑寧進軍國際影壇演出的「詭棋」，兩部恐怖片都考驗影迷的心臟強度。（編輯：張均懋）1111006

陳以文
金馬影帝陳以文化身講演者 舞台挑戰聲線情感變化 楊德昌獨立時代入選威尼斯經典 修復版將世界首映
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族