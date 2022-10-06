國慶連假選片指南 電信業OTT搶眼球經濟

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（中央社記者江明晏台北6日電）國慶連假即將來臨，每逢連假追劇熱潮將大舉發威，電信業者OTT平台備妥海量影視內容，並提供連假選片指南，搶攻眼球經濟。

中華電信今天宣布，旗下影視平台MOD與OTT服務Hami Video網羅多部受歡迎的強檔，搶先直送全台票房破億好萊塢鉅片「子彈列車」，獨家上架韓國強片「嬰兒轉運站」、「魔女二部曲：另一個她」等片單，滿足熱愛動作、驚悚、劇情片的影迷胃口。

中華電也推出「MOD家速方案」，以HiNet光世代500M/250M搭配MOD餐包組合，每月最低新台幣1199元起。

遠傳friDay影音近期推出多部膾炙人口的戲劇，其中獨家韓劇「依法相愛吧」、「說出你的願望」更擠進全平台收視前3名。

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為迎接雙十連假到來，除了熱門韓劇持續跟播中，遠傳friDay影音提早為消費者備好追劇選片指南，推出電影、戲劇以及動漫的強檔內容，一次滿足影迷不同需求。有院線強檔「媽的多重宇宙」、「小小兵2：格魯的崛起」等，2022上半年火紅冠軍動漫劇集下半部SPY x FAMILY間諜家家酒PART 2已在遠傳friDay影音上架，還有多部日韓獨家劇PICU兒童加護病房、The Empire：法之帝國等。

除了適合闔家觀賞的院線強檔，遠傳friDay影音也上架由任家萱、陳以文、納豆演出的「頭七」，以及由影后許瑋甯與曹佑寧進軍國際影壇演出的「詭棋」，兩部恐怖片都考驗影迷的心臟強度。（編輯：張均懋）1111006