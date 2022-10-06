班班吃石斑何時上路 陳吉仲：招標作業進行中

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農委會主委陳吉仲（前左）6日受訪表示，很感謝教育部及行政院長的全力協助，讓所有國中小近180萬學童能吃到石斑魚，目前北中南東的招標作業都順利進行中，會將美味石斑陸續提供給校園營養午餐。中央社記者吳欣紜攝 111年10月6日

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）政府規劃國產石斑魚納入校園午餐食材，外界關注何時上路，農委會主委陳吉仲今天說，現在北中南東招標作業都順利進行中，會將精美且安全的石斑陸續提供中小學，「敬請期待」。

政府規劃國產石斑魚納入校園午餐食材，教育部長潘文忠昨天表示，農委會已在招標，採購作業稍微延後，但仍會讓學生在這個學期內，吃到4次石斑魚；陳吉仲今天出席台灣稻米達人頒獎典禮時，接受媒體聯訪時也回應班班吃石斑的進度。

陳吉仲說，很感謝教育部以及行政院長的全力協助，可以讓所有國中小、將近180萬學童可以吃到石斑魚。

陳吉仲說，現在北中南東的招標作業都順利進行中，會將精美且安全的石斑魚陸續提供給國中小校園營養午餐。

不過，陳吉仲也強調，屆時的執行方式不是每個學校、每一班的同一天來吃石斑魚，必須考量冷鏈、運輸以及配合食材、團膳業者等，這部分請大家敬請期待，相信小朋友會很高興發現原來石斑魚這麼好吃。（編輯：陳政偉）1111006