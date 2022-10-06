7旬男偕妻遊東南亞染屈公病 111年首例境外移入

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）衛福部疾病管制署今天下午公布，國內出現今年首例境外移入屈公病確定病例，為北部本國籍70多歲男性，9月中下旬與妻子至東南亞3國旅遊，自柬埔寨入境自宅檢疫時，2度就醫才確診。

疾管署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，今年首例屈公病境外移入個案，今年9月中下旬與妻子至新加坡、馬來西亞及柬埔寨旅遊，這名70多歲男性9月24日自柬埔寨入境於自宅檢疫，當天就陸續出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及四肢出現紅疹等症狀。

個案就醫後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢驗及登革熱NS1篩檢均為陰性，再次就醫，經血清檢驗屈公病陽性確診。莊人祥說，個案妻子及1名同住家人均無疑似症狀，個案目前已無發燒等不適症狀，將持續監測至10月20日。

台灣自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計233例確定病例，其中本土病例21例，境外移入212例。莊人祥說，國內屈公病疫情在2019年時新增較多個案，全年累計116例，甚至國內截至目前所有本土病例都是當年發生；其他年度平均新增20多例以內境外移入。

莊人祥表示，過去COVID-19疫情2年多以來，邊境管制嚴格，2020年及2021年屈公病境外移入分別為3例及1例。歷年境外移入病例中，9成個案感染地為東南亞國家，以緬甸70例為多，其次為印尼62例及菲律賓28例。

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國際屈公病今年疫情上升，鄰近東南亞及南亞包括菲律賓、泰國、印度、馬來西亞及新加坡疫情持續上升，並高於去年同期；另美洲地區疫情持續，累計報告超過23萬例，以南美洲巴西逾22萬例報告數為多，已為去年同期1.9倍，瓜地馬拉、巴拉圭等疫情嚴峻。

疾管署指出，屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬感染，計劃前往東南亞等屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。（編輯：陳政偉）1111006