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桃園118名未滿3歲童遭誤打疫苗 衛生局專案調查

2022/10/6 18:28
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（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市衛生局今天表示，1日及2日在桃園巨蛋提供流感疫苗接種時，有118名3歲以下幼兒，被誤打到需要3歲以上才能接種的疫苗，已進行調查，並由桃榮開設綠色通道進行檢查。

桃園市政府衛生局晚間發布新聞稿表示，今年度公費流感疫苗開打，衛生局在10月1日及2日於桃園巨蛋設置疫苗隨到隨打站，由台北榮民總醫院桃園分院承接，提供流感以及莫德納疫苗接種服務。

衛生局表示，10月1日及2日提供現場民眾接種的是國光公司產製的流感疫苗，該疫苗適用年齡未包含3歲以下幼兒，經查，這2天共計有118名3歲以下幼兒被誤打。

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衛生局說，已在第一時間成立調查小組，將釐清本事件誤打疏失原因，後續依相關法規調查處分。依據疾病管制署官網資料，若接種非適用年齡的流感疫苗，今年不必再重複補接種流感疫苗。

衛生局也說，針對這件接種異常事件，已與院方主動關心118名幼兒，並全數啟動追蹤關懷機制，家長若有疑義，可撥打0919-961-996，桃園分院也開設綠色通道，若孩子有身體不適情形，家長可以立刻帶到桃園分院接受免費檢查。（編輯：方沛清）1111006

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