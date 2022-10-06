華航10/11起與德鐵共用班號 鐵路加購價最低千元

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）華航今天宣布，11日起與德國鐵路共用班號，搭華航至法蘭克福，加購德鐵赴德國13個主要內陸城市，最低只要新台幣1000元。

華航發布新聞稿，華航與德國鐵路公司長期合作，為強化台德航線服務市場完整性，11日起與德鐵開啟共用班號服務，旅客抵達法蘭克福機場後，可快速轉乘高速鐵路列車前往德國內陸13個城市，省時又方便。

華航表示，為布局疫後旅運市場，11月1日起天天飛往德國法蘭克福，直飛14個小時，並可快速轉乘德鐵，輕鬆通往德國首都柏林、南部第一大城慕尼黑及漢堡、科隆、紐倫堡等德國內陸主要城市，德鐵班次掛上華航班號，方便旅客訂位。

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華航提供德鐵加購優惠價，最低只要1000元，讓旅客轉乘有多元選擇，強化華航歐洲地區產品服務。

華航自2017年推出Rail&Fly服務，旅客可經德國法蘭克福或荷蘭阿姆斯特丹機場轉乘德鐵至德國境內5600個任一車站，適合自由行和商務客；陸空合作另涵蓋比利時國鐵、奧地利聯邦鐵路，可從阿姆斯特丹機場轉乘至比利時境內車站，或由維也納機場轉乘至奧地利、捷克、匈牙利等合作車站，享受從容舒適的歐洲旅程。（編輯：管中維）1111006