邊境開放初期 台灣虎航公告日本3航點班表異動

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（中央社記者余曉涵台北7日電）各國近期陸續開放邊境，但航班異動仍較頻繁，台灣虎航公告，因各地機場面臨人力調度困難等情況，經協調，往來日本東京、沖繩及北海道航班有所異動，其餘航點以最終班表為準。

台灣即將在10月13日開放邊境，不少民眾都搶先購買機票安排出國行程，不過邊境開放初期，航班異動多，旅客出遊要特別留意航班資訊。

台灣虎航今天在官網中公告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來長時間的衝擊，各國於開放初期，都面臨了陣痛期，不論是人力、設施、行李延誤等情況，都有可能發生。在努力的協調下，仍無法避免部分的航班需要進行調整，且可能會影響到民眾原訂的搭機計畫。

台灣虎航說，由於短時間內無法獲得改善，在致力於確保航班安全運行的情況下，台灣虎航團隊將盡力提供協助，造成不便之處，由衷感謝諒解。

台灣虎航指出，在這段時間內，陸續接獲各地機場面臨人力調度困難等情況，為保障民眾的權益，經協調後，台灣虎航將配合進行10月份的部分航班調整。

根據虎航公告，東京、沖繩及北海道的航班都有異動，10月20日前桃園-東京航班僅剩每週一、四、六；桃園-沖繩每週日、二、四；桃園-新千歲每週日、四飛航。

台灣虎航表示，邊境開放初期，各地機場場站能量仍有異動可能，實際營運狀況及未表列的航線，以航空公司最終班表為準。（編輯：李錫璋）1111007