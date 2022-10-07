用運動器材較高下 清大辦室內虛實三鐵挑戰賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）國立清華大學運動科技中心與企業合作，在運動器材上加入感測裝置並結合數位遊戲，將於10月22日舉辦室內虛實三鐵挑戰賽，讓喜愛三鐵運動者也能在室內一較高下。

清華大學運動科技中心教授邱文信提供新聞稿表示，室內虛實三鐵賽有別於以往大眾對於三鐵認知，這次針對新竹市新科運動中心室內場館的運動器材，由企業提供創新運動感測裝置，直接加裝在運動器材上，快速升級成數位競賽場域。

邱文信表示，這次競賽項目是挑選飛輪車、跑步機、划船器3項設備，將參賽者連線在同一場競賽，精準捕捉參賽者運動數據記錄，同時結合平板電腦遊戲，看見自己的虛擬分身在遊戲中，甚至還結合線上轉播，讓親朋好友為自己加油打氣，增添趣味。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱文信指出，未來將和新竹縣、市政府合作，先在新科、竹光、竹北及竹北縣立體育館飛輪教室等4家運動中心裝設科技裝置，盼未來能在更多運動中心或家庭裝設，讓民眾一起運動也能玩遊戲，或舉辦競賽。

邱文信表示，這次競賽為3人團體賽，不分男女，即日起至10月17日開放報名，因受場地限制，只提供18隊參加，相關資訊請洽新竹市新科國民運動中心或清華大學科技運動中心詢問。（編輯：方沛清）1111007