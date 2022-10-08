邊境鬆綁在即 警政署長黃明昭視察松機、桃機
2022/10/8 11:34（10/8 11:46 更新）
邊境將在13日鬆綁，內政部警政署長黃明昭（前右2）日前到桃園國際機場，視察相關整備工作。（航警局提供）中央社記者葉臻傳真 111年10月8日
（中央社記者葉臻桃園機場8日電）邊境13日將鬆綁，內政部警政署長黃明昭4日、5日分別前往台北松山機場、桃園國際機場視察航空警察局整備工作，要求航警全力以赴安全檢查、交通疏處及秩序維護等重點工作。
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航警局發布新聞稿表示，機場將恢復常態性入境通關流程，黃明昭為了解航警局因應邊境鬆綁政策相關工作整備情形而前往視察，指示航警局務必全力以赴提升安檢量能與交通疏處。
航警局說，邊境管制措施陸續鬆綁，出、入境旅客數勢必大增，航警局已預為規劃各國際機場旅客出境安檢動線、入境通關流程及航廈道路交通車流動線等作業配套措施，因應鬆綁後大量旅客出入機場安維任務。（編輯：李明宗）1111008
邊境將鬆綁，內政部警政署長黃明昭（前左）日前到桃園國際機場視察相關動線及整備工作。（航警局提供）中央社記者葉臻傳真 111年10月8日
邊境即將鬆綁，內政部警政署長黃明昭（前左）日前視察桃園國際機場，指示航警局對解封後的機場安全檢查、交通疏處及秩序維護等重點工作，務必全力以赴。（航警局提供）中央社記者葉臻傳真 111年10月8日
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