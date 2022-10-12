消基會抽驗進口蔬果 美國蘋果檢出禁用農藥

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（中央社記者余曉涵台北12日電）消基會今天公布最新國外進口蔬果農藥檢測，發現從美國進口的翠玉蘋果檢測出不得殘留的農藥陶斯松已經違法，將可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

中華民國消費者文教基金會今天舉辦「關心食安！國外進口青花菜、葡萄及蘋果農藥殘留調查測試報告」記者會，會中公布抽檢雙北販售通路的進口蘋果、青花菜及葡萄的農藥殘留情形。

消基會檢驗長凌永健表示，總共抽查18件蘋果、青花菜及葡萄，根據檢驗結果發現，8件蘋果樣本有1件從大型量販店購買的翠玉蘋果檢出不得殘留在蘋果的「陶斯松」，會後也將檢驗結果通報給主管機關，其餘蘋果樣本雖然有檢出農藥但仍符合殘留容許量標準。

凌永健指出，7件葡萄也檢出1到6種農藥，不過檢出的農藥種類與檢出量皆符合農藥殘留容許量標準；青花菜樣品則是未檢出農藥。

消基會表示，檢出陶斯松的翠玉蘋果，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，食品或食品添加物有殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量情形者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。

消基會指出，依同法第44條第1項第2款應處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或食品業者的登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

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消基會表示，這次檢驗結果發現僅1件蘋果樣品的農藥殘檢不合格，檢測結果與今年1月進行的市售草莓農藥殘檢相比，這次合格率與農藥使用種類、數量都明顯較佳，顯示蘋果、葡萄與青花菜是比草莓農藥殘留風險較低的蔬果。

消基會提醒民眾，清洗蔬果時要參考3步驟，包含浸泡，沖洗及切除，用正確的清洗方式，可以除去附著在蔬果上的殘留農藥，就能降低攝食農藥的風險。（編輯：陳政偉）1111012