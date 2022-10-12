新變異株BF.7 台灣累計3境外、無本土

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北12日電）本土COVID-19疫情仍在高原期，近日中國又驗出Omicron BF.7等新變異株。指揮中心今天表示，曾驗出3例BF.7境外移入個案，並未衍生本土群聚，另BA.5.1.7目前均未檢出。

中國官方多地通報BF.7病例，繼內蒙古自治區呼和浩特市9月28日通報首個感染Omicron變異株BF.7本土病例後，目前至少5個城鎮通報發現感染BF.7的患者，分別是廣東韶關、深圳，內蒙古呼和浩特、烏蘭浩特以及山東煙台。

BF.7屬Omicron的BA.5變異株衍生的第3代亞型，有專家認為，相對於BA.4或者BA.5，BF.7的蔓延速度快、傳染力強、時間更短，極易造成大面積擴散。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天接受媒體聯訪表示，國內曾於8月5日至9月15日間通報3例BF.7的境外移入個案，分別來自荷蘭、法國、美國，並未衍生本土群聚。

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另廣東韶關出現中國首次檢出的Omicron變異株BA.5.1.7，台灣本土或境外均尚未檢出。指揮中心指揮官王必勝昨天表示，新變異株算是近期剛傳播的，手上資料並沒有那麼完整，還要密切觀察是否成為威脅變異株，傳染力和致重症、致死率，需要更多數據，才能做定論。

此外，有民眾出現症狀但快篩結果始終是陰性，醫師建議戳咽喉採檢。羅一鈞說，目前核准的家用快篩採檢適用部位為鼻腔，民眾若自行採檢咽喉，可能無法準確採檢，尊重醫師建議，但是否更準確見仁見智。（編輯：張雅淨）1111012