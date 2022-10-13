國門開放旅客增 國光客運機場往返再增車次

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（中央社記者余曉涵台北13日電）台灣從今天起開放邊境，因應旅客增加，國光客運今天再度宣布，明天起台北到桃園機場再增加凌晨班次，要搶攻桃園機場捷運機捷首班車前的旅客商機。

台灣從今天起開放邊境，不少旅客都已經開始安排出國，為了因應旅客增加及航班變多，國光客運今天起增加往返28次外，今天再宣布，14日起台北到桃園機場路線，清晨再增加從台北出發凌晨5時與早上6時2班次；桃園機場發車為上午6時20分及上午7時20分。

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國光客運說，主要是搶攻機捷首班車早上6時前的藍海商機。而末班車午夜11時50分主要也是方便錯過機捷的旅客與機場工作人員有車回家。

國光客運表示，1819線桃園機場往返台北車站今天起增加為往返28班次，平均每小時一班車，每班車平均載客量約10人，為了慶祝邊境開放，國光客運桃園機場站貼心準備了口罩送給旅客，只要是臨櫃購買紙票都可以獲贈口罩一片。（編輯：陳政偉）1111013