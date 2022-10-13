COVID-19疫情強碰流感季 黃立民：打滿疫苗戴口罩

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台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民（中）13日與台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健（左）、中華民國糖尿病學會理事長黃建寧（右）共同呼籲，包含長者、慢性病患者、菸槍族、外出族等，都應積極防範COVID-19、流感病毒及肺炎鏈球菌，建議積極與醫師諮詢疫苗接種事宜，做好預防措施。中央社記者沈佩瑤攝 111年10月13日

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）本土COVID-19疫情未歇，將強碰秋冬流感季。台大醫師黃立民今天說，今年流感病毒提前報到，加上國門開放、國人防疫疲乏等不利因素，預估多重感染將暴增，籲打滿疫苗和戴口罩。

台灣逐漸走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，歷經邊境管制939天，入境免居家檢疫0+7新制今天起上路，國門正式解封。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民下午在「秋冬保肺戰 三防四族」記者會中簡報指出，今年是免疫負債年，民眾在前2年沒有感染其他病毒，一旦感染人數就會大幅增加，其他更早開放邊境的國家都已有此現象。

黃立民表示，過去11月才看到流感病人，今年9月就出現，且今年流行的是A型流感中變異速度最快、致命率最高的H3N2，要有心理準備將進入流感大年。

黃立民引用醫學期刊刺胳針（The Lancet）刊載研究指出，英國2021年解禁後，COVID-19合併感染流感，30天內死亡率提高6倍、COVID-19合併感染肺炎鏈球菌30天內死亡率是單獨感染侵襲肺炎鏈球菌疾病的8倍。

黃立民及台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健、中華民國糖尿病學會理事長黃建寧共同呼籲，包含長者、慢性疾病族、菸槍族、外出族以及慢性肺病的COVID-19染疫康復者等族群，都該積極防範COVID-19、流感病毒及肺炎鏈球菌，應積極與醫師諮詢疫苗的接種事宜，做好完整的預防措施。

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黃立民會後接受媒體聯訪表示，流感預估會一路流行到明年1、2月，呼吸道融合病毒則預計11月中、12月就會結束，所以年底還是流感和COVID-19齊發。

除了病毒提前報到等因素，黃立民認為，開國門影響最大，加上民眾的防疫疲乏，大家可能已經覺得疫苗打太多、存在著一定的厭戰心態，就現況看來，「口罩至少要戴到明年春天」，因為這是最簡單、也最有效的防疫手段之一。（編輯：張芷瑄）1111013