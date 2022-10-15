尼莎颱風海警發布 經部緊急應變小組二級開設

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）氣象局今天發布尼莎颱風海上颱風警報，經濟部緊急應變小組二級隨即開設。水利署表示，已邀集各河川局、水資源局召開視訊會議嚴陣以待，提醒民眾注意防災及相關資訊。

經濟部發布新聞稿指出，氣象局今天16時發布尼莎颱風海上颱風警報，因颱風外圍環流與東北季風的共伴效應，風雨將逐漸加大，水利署請北部、東半部地區及恆春半島轄區河川局，提前部屬防災措施並與地方政府保持密切聯繫，掌控各項情資及防災作為。

水利署長賴建信昨天下午已邀集各河川局、水資源局召開視訊會議嚴陣以待，防災整備措施均完成準備，因預估風雨集中於北部、東半部及恆春半島地區，並請水利署第十、一、九、八及七河川局調配應變人力、物力調度措施，移動抽水機也已在易淹水地區待命。

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水利署也指示水資源局加強水庫調控操作，於颱風後維持蓄滿，並加強抽水及清理攔河堰進水口枯枝、雜物，確保枯水期水源來源，共同維持供水穩定。應變小組也將監控各項情資，適時提醒、建議相關單位採取適當應變措施。

水利署提醒，對於持續降雨的山區，民眾須注意相關風險及自身安全，清理自家陽台落水口及居家附近排水溝渠，可減少積水危害，並可透過防災資訊服務網等各項防災避災工具，掌握即時訊息。（編輯：張均懋）1111015