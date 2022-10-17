更多編輯台推薦新聞：
U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓
產經

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定
娛樂

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基輔市中心傳爆炸 烏克蘭控俄軍自殺無人機攻擊
首頁 / 生活

幼時家境差耽誤升學 40年後募款捐建台東母校籃球場

2022/10/17 14:43（10/17 15:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣永安國小校友林原德畢業約40年後事業有成，發起募款協助母校整建籃球場並添置運動器材；籃球場自民國92年建造後迄今將近20年，完成整修，煥然一新。中央社記者盧太城攝 111年10月17日
台東縣永安國小校友林原德畢業約40年後事業有成，發起募款協助母校整建籃球場並添置運動器材；籃球場自民國92年建造後迄今將近20年，完成整修，煥然一新。中央社記者盧太城攝 111年10月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣17日電）台東縣永安國小校友林原德畢業約40年後事業有成，發起募款協助母校整建籃球場且添置運動器材，今天舉行捐贈啟用儀式，他開心學子有更好學習環境，也營造社區運動休閒空間。

林原德說，今天很高興有能力幫助母校改建籃球場，特別帶著父親一起參加揭幕儀式，將這項公益活動和父親分享；發起募款活動獲高雄市柴山獅子會會員響應，共募得新台幣102萬餘元，期望拋磚引玉捐資興學，也期待給學弟妹友善的學習空間。

林原德的盧姓同學表示，林小時候家境不好，經常缺課幫忙種田，因此耽誤了學業，國中畢業後就像許多鄉下小孩一樣到台北工作，剛開始當黑手，後來做資源回收場相關事業，總算改善生活。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

永安國小校長林宜茂表示，學校籃球場自從民國92年建造後迄今將近20年，因球場設施逐漸老化降低師生及社區民眾使用的頻率，終於在10月初完成籃球場整修工程與運動器材設備採購，整個煥然一新，兼具安全與美觀。

林宜茂指出，林原德為學校第28屆畢業生，非常感謝他抱持回饋母校、造福學子的善心，看見學校的需要，大力支持整建並發起募款活動；也藉此捐贈儀式教育孩子感恩惜福的態度並引導孩子努力學習，將來有機會貢獻自己的力量為他人服務。（編輯：陳仁華）1111017

延伸閱讀
不捨孩子穿破鞋 雲林企業家送鞋又送眼鏡
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族