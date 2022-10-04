不捨孩子穿破鞋 雲林企業家送鞋又送眼鏡

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雲林縣元長鄉企業家李坤煌（前右）連續5年送元長鄉10所國中小學弱勢家庭學生新球鞋，他4日到母校山內國小送新鞋時，一眼發現二年級男童腳上穿的是去年送的鞋子，他並協助男童試穿新鞋。中央社記者姜宜菁攝 111年10月4日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣元長鄉企業家李坤煌不捨孩子穿破鞋，連續5年送元長鄉10所國中小學弱勢家庭學生新球鞋，還出錢幫忙需矯正視力的孩子配置眼鏡，他盼孩子在求學路上，不要輸在起跑點。

李坤煌今天在元長國中校長文須琢、山內村長洪家雄陪同下，來到母校山內國小送新鞋，他一眼發現二年級男童腳上穿的是去年送的鞋子，他協助男童試穿新鞋，並親自把新鞋子送到每個學生手中，學生們開心收下另類的開學禮。

李坤煌長期熱愛公益，從中發現元長鄉的國中小學生多數來自隔代教養、新住民等弱勢家庭，有時家長可能會忽視學生求學過程中視力不佳，間接影響學習力，或者是礙於經濟問題，鞋子破損也無法更換。

李坤煌從5年前送44雙運動鞋到今年87雙運動鞋，5年來超過400雙運動鞋，雖然送出的運動鞋數量逐年增加，李坤煌卻說是甜蜜的負擔，樂於照顧國家未來的棟梁。

李坤煌在每雙鞋盒貼上溫馨小語，勉勵學生要心懷善念、志氣遠大，踏穩人生的每一步。

李坤煌說，當初只是將送鞋的理想跟元長國中校長文須琢提起，對方立刻答應協助處理聯繫，還幫忙運送到各校，送愛到學生手中。

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文須琢表示，自己當年被李坤煌的善舉感動，主動協助與元長轄內9所國小的校長連繫，進而促成善事，而且李坤煌不只送鞋，還免費幫需要矯正視力的學生配眼鏡。

文須琢指出，今年4、5月國中會考前，元長國中有名學生上課時瞇著眼睛看黑板，老師發現詢問才知他的眼鏡毀損，李坤煌得知二話不說要學校趕快寫申請單，讓孩子可以儘快配好眼鏡，免得影響學習。（編輯：黃世雅）1111004