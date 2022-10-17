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9旬婦第5劑打次世代疫苗後死亡 因果待釐清

2022/10/17 16:34
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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北17日電）國內今天新增1例接種莫德納次世代雙價疫苗後死亡個案，為92歲女性，已接種過4劑莫德納疫苗，施打後約一週過世，因果關聯性待釐清。目前累計4例施打次世代疫苗後死亡個案。

莫德納次世代BA.1雙價疫苗自9月24日開打，據中央流行疫情指揮中心提供，最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種後不良事件通報資料顯示，10月14日至16日新增1例接種施打次世代疫苗後死亡個案，正在司法相驗中，衛生單位已協助家屬申請預防接種受害救濟審查。

指揮中心發言人莊人祥在今天下午疫情記者會中說明，這名個案為92歲女性，先前已完成4劑COVID-19疫苗接種，廠牌都是莫德納疫苗，9月27日接種次世代疫苗，9月29日至10月2日陸續出現症狀，10月3日被發現在家中沒有呼吸心跳，經搶救仍不幸於當天死亡，因果關聯性待釐清。

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接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據統計，昨天莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種692人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率41.8%、第2劑13.4%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種7284人次。

據指揮中心統計，10月15日至16日COVID-19疫苗接種8萬340人次，截至目前為止，疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88%、追加劑接種率73.6%、第二次追加劑接種率13.1%，其中65歲以上接種率40.7%。（編輯：管中維）1111017

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