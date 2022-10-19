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碳標籤成效不彰 環署：氣候法通過可強制要求

2022/10/19 16:07
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（中央社記者張雄風台北19日電）環保署於2009年起推動碳足跡標籤，但立委指出，截至今年僅累積核發1240件產品，成效不彰。環保署表示，氣候法草案已訂相關規範，立法通過後可要求部分種類的商品應強制取得。

為促進綠色消費，環保署自2009年起推出產品碳足跡標籤，鼓勵廠商分析產品碳足跡，並以產品碳足跡揭露為目標；自2014年起推行「碳足跡減量標籤」，以碳標籤為基礎，該產品5年內碳足跡減量達3％以上，經環保署審查通過後，方可取得減碳標籤使用權。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於行政院環境保護署主管預算（公務預算及基金）。國民黨立委張育美提案，國民黨立委徐志榮、民眾黨前立委蔡壁如共同連署，應加強推行產品碳標籤機制。

張育美說明，雖然2009年起就已有相關制度，但截至今年8月底，審查通過的業者僅179家，累計核發1240件「碳足跡標籤」產品；另外「碳足跡減量標籤」僅27家業者、83件產品獲得；認為成效不佳。

環保署長張子敬說明，過去碳足跡標籤沒有母法依據，因此是鼓勵性質；未來在「氣候變遷因應法」中有訂定相關法規，可以強制要求特定產品要申請碳足跡標籤。

根據氣候法草案，事業製造、輸入或販賣產品，得向中央主管機關申請標示碳足跡。但經中央主管機關依種類、規模公告的產品，就必須在指定期限取得，並於產品容器或外包裝標示。（編輯：陳清芳）1111019

張育美
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