蝴蝶蘭加強檢疫 陳吉仲：已17批輸往美國

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（中央社記者張雄風台北20日電）台灣蝴蝶蘭9月初因栽培介質發現雜草問題遭美國退櫃。農委會主委陳吉仲今天表示，經與美國溝通後沒有全面禁止，而是要求台灣加強檢疫；9月21日至今，已有17批合格輸往美國。

台灣蝴蝶蘭輸往美國需要依據美國規定辦理，台灣也與美國於2004年簽署「台灣輸美附帶栽培介質植物工作計畫」，讓台灣蝴蝶蘭可以附帶栽培介質輸銷美國。

台灣蝴蝶蘭日前因栽培介質發現雜草問題遭美國退櫃，美國在台協會已於9月7日通知防檢局。國民黨主席朱立倫昨天在中常會發表談話時表示，農委會每天只會搞政治、選舉，遇到問題就只會說是中共的錯。

立法院經濟委員會審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。

農委會主委陳吉仲會前接受媒體聯訪時表示，朱立倫要了解更多資訊，很樂意提供；9月初事件發生後，經與美國溝通並沒有全面禁止，而是要求加強檢疫，自9月21日起輸出共有131批，目前已17批完全合格進入美國市場，其中海運11批、空運6批。

陳吉仲說，農委會要求122家業者做好自主管理，包括加強抽驗比例，要求所有介質、雜草管理，若業者違規就會記點，累積達一定點數就不得輸出。美國目前也同意台灣的做法，蝴蝶蘭已正常輸出。

陳吉仲強調，耶誕節即將到來，美國對蝴蝶蘭需求強勁，農委會的重點就是將台灣的農牧產品行銷到全世界。（編輯：唐聲揚）1111020