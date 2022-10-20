高雄新增1例境外移入登革熱 16日自印尼入境

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高市衛生局今天表示，新增1例境外移入登革熱確診，為20多歲男性移工，15日出現症狀、16日自印尼入境桃機後下榻高雄防疫旅館，經PCR、IgM採檢確診，已完成社區緊急防治。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，今天新增境外移入登革熱確診1例（累計5例）、無新增本土個案（累計18例）。

衛生局指出，個案為自印尼入境20多歲男性國際移工，15日即出現發燒、頭痛症狀，16日入境桃園機場後檢驗登革熱NS1快篩陰性、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）唾液篩檢陰性，經進一步採檢，登革熱PCR、IgM檢驗均為陽性；個案於入境後直接前往高雄市左營區旅館自主防疫，已完成社區緊急防疫工作。

衛生局指出，目前東南亞多國登革熱疫情嚴峻，為避免登革熱境外移入風險透過病媒蚊擴散至社區，民眾務必定期檢查孳生源，落實巡倒刷清；國外入境後如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，立即聯繫衛生局防疫專線並依指示就醫；國際移工仲介及雇主也需留意移工入境後身體狀況。

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衛生局並呼籲，符合流感公費接種對象請盡快完成疫苗接種，明天將於鼓山區高雄市立聯合醫院舉辦幼兒流感疫苗接種宣導記者會，欲接種流感及輝瑞嬰幼兒疫苗者，可於聯合醫網站預約，也有開放部分名額供現場接種。

此外，為提升6個月至3歲嬰幼兒流感疫苗接種率，自24日至30日到高雄市261間幼兒流感合約院所完成流感疫苗接種者，將隨機送兒童口罩、酒精噴瓶、貼紙，數量有限送完為止，可洽合約院所預約（https://reurl.cc/pME0Yb）。（編輯：謝雅竹）1111020