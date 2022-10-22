陽明交大與巴西國家電信研究所簽署合作協議

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）國立陽明交通大學與巴西國家電信研究所今天舉行「科技、科學暨學術合作協議」線上簽署儀式，以提升台巴雙方在高等教育研究機構、高科技及學術等面向交流合作。

在駐巴西代表處推動下，這項合作協議由巴西國家電信研究所（INATEL）所長馬貴斯（Marcelo Marques）及國立陽明交通大學校長林奇宏代表簽署，駐巴西代表溫曜禎及同仁台巴連線出席，雙方團隊教授、研究員共同見證。

溫曜禎致詞表示，樂見簽署此項協議，將可促進雙方在科技、科學及學術領域合作及經驗分享，有利台巴資通訊交流，強化雙邊關係，意義重大。

巴西國家電信研究所主任馬林斯（Carlos Marins）表示，與國立陽明交通大學建立夥伴關係甚為欣喜，雙方在電信、電子及資通訊領域均為翹首，在本合作協議下，未來加強各項研發、交換學生、學術交流及合作，不僅為該機構，更為台巴兩國甚至全球帶來莫大機會及貢獻。

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林奇宏表示，陽明交大以醫學、工程及半導體領域專長著稱，陽明與交通兩所大學甫於一年前合併，面臨轉型及新挑戰，亟需更多跨領域國際合作。這項合作協議在數週內完成並簽署的高效率，凸顯出雙方的意願及決心，樂見未來持續並深化各層面的合作。

陽明交通大學副校長李大嵩說，雙方的電信研究生態十分接近，技術語言完全共通，未來合作預期將很順利。（編輯：馮昭）1111022