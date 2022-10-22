高中英聽測驗登場 9.8萬人上陣

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（中央社記者陳至中台北22日電）112學年度高中英語聽力測驗第一次考試今天在全國登場，共9.8萬人報考，分成上、下午場次。今年新規定上路，考試時間延長為50分鐘，並開放確診COVID-19考生應考。

今天英聽上午場為11時到12時，10時開放量測體溫；下午場為下午2時到3時，1時開放量體溫。大學入學考試中心提醒考生儘早出門，配合考區人員引導進入試場。

考生進入時須出示入場識別證，並攜帶應試有效證件正本，包括身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、身心障礙證明、護照或居留證。考試全程要戴口罩。

大考中心日前宣布，高中英聽比照7月舉辦完畢的分科測驗，開放COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診者（輕症和無症狀）、居家隔離考生應試，但會分配到居護、隔離考區，與一般考生區隔。

受到COVID-19影響的考生，大考中心提醒務必列印「確診、居家隔離考生通報單」，通報單上有重要應考資訊以及重新編配的試場與座號，今天務必帶在身上，到指定的試場應試。

確診和居隔考生前往考場，可搭乘防疫計程車，或是同住親友1人接送，車上全程都要戴口罩，且考生要坐在後座、不能飲食，考試結束後立即返回隔離場所。

自主防疫考生可到一般考區應試，但依照中央流行疫情指揮中心規定，須快篩檢測陰性才能外出，可搭乘大眾運輸工具。如果考前快篩陽性，須儘速與大考中心聯絡、安排試場。（編輯：李錫璋）1111022