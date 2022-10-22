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憂求助引負評喪失威信 心理師籲關注熟齡男情緒

2022/10/22 18:29
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）前立委黃義交17日墜樓送醫不治，各界哀悼。諮商心理師公會全聯會今天提醒，熟齡男性可能因擔心負面評價、喪失威信，較容易有求助情緒問題困難，籲關注熟齡男性情緒照顧。

諮商心理師公會全國聯合會媒體與公共關係委員會召集人胡延薇今天透過新聞稿指出，熟齡男性在面臨情緒困擾，甚至疑似憂鬱症等身心狀況時，可能因背負較多地位、形象的包袱，更擔心求助會展現「不那麼堅強厲害」的一面，導致負面評價、喪失威信。

胡延薇說，這樣的狀況在社會地位越高的人越是如此，比方說具有一定社會地位的人士、長官、老闆等，都是較容易遇到求助困難的族群。

許多熟齡男性的情緒困擾，常以身體病痛的方式呈現，無論是本人或是身旁親友，都可能都將這些病痛全數歸咎為身體因素引發的問題。

新聞稿中，諮商心理師全聯會公關委員會委員陳劭旻說明，當事人可能只專注在解決生理疾病，或是以民俗療法來解決問題，忽略了心理因素的影響，減少適當求助可能。

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他們也指出，熟齡階段也是一個變化很多的區段，包含逐漸退化的身體機能和無預期的病痛、退休前後的生活規劃與實踐、不得不正視或放手的人際關係、過往的失落事件再現等等，挑戰性不亞於青少年進入成年期。

胡延薇強調，不同年齡的人都可能有情緒上的困擾，遇到了心裡過不去的事情，最好還是讓健康醫療資源一起幫忙面對，大眾也應該以開放的心態看待此事，呼籲關注熟齡階段男性的情緒照顧，成為其助力。（編輯：卞金峰）1111022

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