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玉山學者核定45案 11案未通過但補助行政支援費

2022/10/22 22:54
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（中央社記者陳至中台北22日電）面對國際人才競爭，教育部於民國107年開始推動玉山學者計畫，每年為教授加薪新台幣最多500萬元，111年度共核定45案，學者來台後須與年輕學者共組研究團隊。

台灣近年許多學者被海外大學挖角，教育部於107年推動玉山學者計畫，每年最多可加薪500萬元（玉山青年學者最高150萬元），藉此吸引和留住優秀人才。

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根據教育部統計，從107年度到110年度4年間，共為台灣延攬157名學者（含玉山學者、玉山青年學者）。而根據教育部向立法院提出的業務概況報告，111年度核定45案，另有11案未通過，但學校若以彈性薪資聘用，會補助行政支援費。

由於國際高教人才競爭激烈，核定通過的玉山學者，也不一定會來台，過去幾年到聘率約6、7成。為了發揮玉山學者的影響力，教育部規定學者來台後，須與年輕學者共組研究團隊，讓學術在地紮根。（編輯：卞金峰）1111022

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