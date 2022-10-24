亞洲第2間 畜衛所獲日本認證狂犬病檢測機構

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）農委會畜衛所獲日本農林水產省認可為犬貓進入日本的狂犬病抗體檢測機構，也是亞洲第2間獲認可的狂犬病檢測機構；每年台灣輸日犬貓件數約百件，可省去國外實驗室檢驗流程。

行政院農業委員會家畜衛生試驗所今天發布新聞稿表示，14日接獲公益財團法人日本台灣交流協會通知，獲日本農林水產省認可為犬貓進入日本的狂犬病抗體檢測機構。

農委會指出，目前亞洲地區試驗單位除日本一間財團法人機構外，僅畜衛所獲日本認可；每年台灣輸往日本犬貓件數約百件，未來國人輸往日本犬貓狂犬病抗體力價檢測將可於畜衛所進行，不須再將血清送至國外實驗室檢驗，可節省血清樣本寄送至國外、血清檢疫辦理的時間與費用。

農委會說明，狂犬病為重要人畜共通傳染病，國際上對犬貓國際移動一般要求須完成狂犬病疫苗注射，特定國家區域甚至要求犬貓血清須經認可，或指定實驗室檢測狂犬病抗體力價符合世界動物衛生組織標準。

農委會指出，民國102年台灣發現鼬獾狂犬病，畜衛所便積極建立狂犬病抗體檢測技術及通過國際認證；至今報告核發國家達36國，累計收件檢測數已達1850件，協助台灣民眾犬貓國際移動便利性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農委會進一步說明，畜衛所獲日本認可技術是傳承自法國南錫狂犬病及野生動物實驗室，此實驗室是歐盟暨世界衛生組織（WHO）及世界動物衛生組織（WOAH）狂犬病參考實驗室；105年起畜衛所更通過對進入歐盟的犬、貓、雪貂狂犬病抗體檢測實驗室能力試驗，因此於106年2月取得歐盟認證。

由於日本對檢測實驗室品質要求更為嚴謹，107年畜衛所導入法方實驗室品質系統建立後，向日本提出認可申請；經日方農林水產省派員實地查核，並多次補充資料說明後，終獲日本認可，公告於日本農林水產省動物檢疫所官方網站。（編輯：管中維）1111024