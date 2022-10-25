約4成員工因疫情隔離 中華郵政年終獎金可能縮水

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）外傳中華郵政公司今年年終獎金將縮水0.3到0.5個月，中華郵政發言人陳敬祥今天表示，COVID-19疫情影響，約有4成員工曾隔離，加班費大增，加上今年調薪，獎金可能減少。

陳敬祥接受媒體訪問時說，解封前，確診者至少要隔離7天，與確診者同住的家人至少要隔離3天，估計中華郵政2萬5000多名員工中，有4成員工曾受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而隔離，造成其他員工必須加班協助業務，加班費增加不少；此外，中華郵政今年初才全員調薪4%，用人費增加約新台幣10億元，人事成本大幅提高。

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陳敬祥說，今年中華郵政仍可獲利，但因支出增加，可用來發放的獎金預期會減少，至於會減多少，還未確定，因目前很多管制措施鬆綁，員工受影響的程度也會降低，希望在年底前能減少因疫情造成的人事支出，業務再多努力衝刺，希望對員工績效獎金的影響降至最低。

中華郵政公司化19年，每年績效都達標，是交通部國營事業模範生，員工通常可領到相當於年終獎金的績效及工作獎金4.4個月，今年很可能是首次縮減獎金。（編輯：管中維）1111025