婦人吃藥釀過敏性休克 注射腎上腺素緩解

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）賴婦感覺喉嚨痛服用止痛藥後胸悶、吸不到氣，消防員發現賴婦呼吸困難，雙眼腫脹無法睜開，注射腎上腺素後緩解；醫師指出，賴婦過敏性休克，還好使用腎上腺素避免發生憾事。

彰化基督教醫院今天發布新聞指出，彰化和美鎮1名38歲賴姓婦人因先生確診在家居隔，出現喉嚨痛的感覺後服用止痛藥，賴婦服藥2小時後開始有胸悶、吸不到氣，家人趕緊打119向消防局求救。

消防隊員到場後發現，賴婦呼吸困難且有哮鳴音，雙眼腫脹到無法睜開，情況危急，消防局救護員判斷患者須施打緩解過敏藥物，立刻幫賴婦注射腎上腺素，當救護車抵達醫院時，賴婦症狀已大幅改善，生命徵象也趨於穩定。

彰基醫院急診暨重症醫學部主任林晏任指出，賴婦出現過敏性休克，而過敏性休克是一種嚴重的全身性過敏反應，若沒能在第一時間即時處置，症狀可能會在數分鐘至半小時內快速惡化，使人陷入昏迷，而有致命危險。

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林晏任說，民眾本身有過敏體質且有過敏病史、嚴重氣喘患者、老年人，都是易發生過敏性休克的高風險族群；過敏性休克症狀包含喉頭水腫、氣管攣縮引發呼吸困難、血壓下降、心律不整等症狀，如果出現2種以上症狀時，就要盡快施打腎上腺素藥物，避免危及性命。

彰基醫院急診觀察室主任倪渟淵指出，民眾若發生過敏性休克，除盡快移除過敏原外，趕緊求救119，告知可能是過敏性休克，藉由專業救護技術，必要時施打腎上腺素，後續配合醫療院所的治療與持續觀察，以免發生憾事。（編輯：謝雅竹）1111026