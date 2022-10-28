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物流恢復助攻 家樂福酒展檔期業績估成長3成

2022/10/28 19:15
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（中央社記者曾智怡台北28日電）量販家樂福年度大檔期Wine Fair開跑，家樂福表示，全球物流陸續恢復運作，今年引進酒款史上最多，以新店店為例，截至下午便已賣破新台幣500萬元，單日業績可望破千萬，預估整檔期業績將較去年成長3成。

Wine Fair活動深受品酒饕客喜愛，即日起在全台9間分店開賣，以新店店為例，上午開店即湧入大批民眾，今天來消費的顧客至少6成都是為了添購酒品，且幾乎都是整箱採買，單日來客估達2500位。

家樂福指出，近期全球物流陸續恢復運作，這次酒展引進酒款為史上最多，共超過2000多支葡萄酒上架開賣，對比前幾年因航運關係，擺上架的酒款量僅約7成，今年則直衝9成之多。

家樂福預期，整個檔期業績較去年成長3成，原因是今年貨量齊全、折扣夠深，酒款類別更加M型化，能滿足不同客群需求；由於VIP顧客（年消費滿10萬元）只要購買葡萄酒滿5000就送1000元折價券，推升客單價衝破5000元。

關於Wine Fair價格策略，家樂福表示，今年以基礎入門款與進階名酒莊的兩種性價比規劃，基本價格帶在188至699元間，占整體葡萄酒5到6成，也成為近2年來最平價實惠的酒展；進階葡萄酒款部分，入手價格落在800至萬元之間。（編輯：趙蔚蘭）1111028

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