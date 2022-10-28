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家樂福：明年持續展店 進口商品更多

2022/10/28 20:47
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（中央社記者曾智怡台北28日電）家樂福總經理王俊超今天表示，家樂福前3季業績持平，第4季因去年同期逢五倍券發行，基期較高，仍力拚全年營收持平、達新台幣900億元；明年會持續展店，穩紮穩打迎戰全球景氣不確定性。

另一方面，統一集團7月宣布砸290億元買下法商家樂福持有的台灣家樂福60%股權，正式收購台灣家樂福，目前在公平會審查階段，外界關心未來家樂福是否越來越「本土」。

王俊超強調，「我們（台灣家樂福和統一集團）是兩個獨立個體，未來也是」，內部人事也沒有任何改變，明年進口商品會更多，最大責任是將「家樂福好的部分影響新老闆」。

王俊超今天出席「家樂福吃貨歐洲 我家秒變歐洲餐酒館」Wine Fair歐洲週記者會並接受媒體訪問。關於家樂福業績表現，他指出，今年前3季業績持平，第4季則不敢說，因去年有五倍券挹注17%營業額，基期較高，但仍拚全年營收持平、達900億元。

他指出，今年電商業績達到兩位數成長，家樂福超市、Mia C'bon高級超市也有不俗表現，均可穩定營收；不過，家樂福楊梅倉庫3月發生火災，至今尚未重新啟用，讓展店速度稍慢些。

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談及全球景氣展望，王俊超表示，現在歐洲因戰爭關係，天然氣等能源價格飆高，運費亦同，通膨問題難解，台灣勢必受影響，但畢竟離歐洲很遠，「燒到台灣會比較晚」；且全球市場正在變動，不確定性太高，從台積電減單可窺知一二，現在下定論言之過早。

王俊超審慎樂觀看待明年營運，畢竟明年疫情因素不在，楊梅倉也會展開重建，各店型展店計畫持續進行，力求「穩紮穩打」面對全球景氣不確定性。（編輯：張均懋）1111028

王俊超
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