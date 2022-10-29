辦活動感謝環保志工 環保署：讓台灣變乾淨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北29日電）環保署今天在高雄舉辦「111年全國環保志（義）工群英會」，計逾2000名環保志（義）工參與。環保署長張子敬並說，台灣近年環境變乾淨，志工貢獻大，要藉此活動表達感謝之意。

行政院環境保護署今天在高雄市的鳳山運動園區體育館舉辦「111年全國環保志（義）工群英會」活動，向全國志工表達謝意。

張子敬致詞時說，常有外國朋友到台灣來時說環境好乾淨，前陣子也有美國駐台灣代表提及年輕時來過台灣，對比過去環境很髒、交通很亂，短短10、20年改變了，因而變得很喜歡台灣。

他並說，台灣環境變好是這些年努力的成果，而很大部分來自環保志（義）工在各角落的默默努力，這些領域包含環境清潔、河川巡守等，環保署今天舉辦活動最重要目的就是要謝謝志工們長期地付出，同時提供彼此交流、觀摩學習，未來對環境有更多付出、貢獻。

另外，他也提醒，近年氣候變遷問題加劇，要拜託所有志（義）工從日常生活的食衣住行裡改變行為，一起減少溫室氣體排放。

環保署補充，全國志工104萬2957人，環保志工占20萬5214人，等於每5名志工就有1名是環保志工，他們專注於環境教育、節能減碳、環境綠化、河川巡守、環境清掃、資源回收、綠色生活及消費等七大領域。（編輯：李錫璋）1111029