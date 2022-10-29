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觀光局參加蒙特婁旅展 力推台灣多元主題旅遊

2022/10/29 12:35（10/29 12:46 更新）
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交通部觀光局參加蒙特婁國際旅展，加拿大民眾持油紙傘與財神爺合影。（交通部觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月29日
交通部觀光局參加蒙特婁國際旅展，加拿大民眾持油紙傘與財神爺合影。（交通部觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月29日
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（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）加拿大蒙特婁國際旅展28日至30日於蒙特婁會議中心舉行，交通部觀光局參展，力推自然、文化、美食及樂活等多元主題旅遊，以多樣文化體驗活動呈現台灣多元觀光魅力，吸引國際旅客訪台。

台灣邊境已於13日開放。觀光局藉參加北美大型旅展之一的蒙特婁旅展積極攬客，除提供旅遊諮詢服務，並安排品茗、填問券贈獎、書法書籤、套圈圈、擲茭等活動，吸引人潮。

此外，觀光局在旅展中舉辦旅行業者說明會，促使更多旅行業者銷售台灣優質特色行程，將福爾摩沙之美推介給更多國際旅客。

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駐加拿大代表處副代表蔡幼文於展場表示，台灣地處亞太樞紐，與亞洲各國往來航班便捷；旅外人士交流網站InterNations調查，台灣名列2022年旅居海外人士票選最宜居住國家第3名，是國際旅遊最佳目的地之一，歡迎國際旅客訪台旅遊。

交通部觀光局駐紐約辦事處主任温佳思表示，台灣擁有多樣化自然生態、特色文化、地方小鎮、戶外活動及聞名國際的美食，均為民眾疫後喜好的旅遊型態，可以滿足各類旅遊愛好者的需求，是旅遊亞洲首選目的地。一年一度的節慶盛會2023台灣燈會將在台北市舉辦，歡迎國際旅客到訪台灣，體驗寶島的觀光魅力。（編輯：馮昭）1111029

交通部觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思（左1）、駐加拿大代表處副代表蔡幼文（左2）、駐加拿大代表處組長高懷京（右1）與攤位擲茭活動財神合影。（交通部觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月29日
交通部觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思（左1）、駐加拿大代表處副代表蔡幼文（左2）、駐加拿大代表處組長高懷京（右1）與攤位擲茭活動財神合影。（交通部觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月29日
交通部觀光局藉參加北美大型旅展之一的蒙特婁旅展積極攬客，吸引國際旅客訪台。（交通部觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月29日
交通部觀光局藉參加北美大型旅展之一的蒙特婁旅展積極攬客，吸引國際旅客訪台。（交通部觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月29日
交通部觀光局藉參加北美大型旅展之一的蒙特婁旅展攬客，提供旅遊諮詢服務，安排品茗、填問券贈獎、書法書籤、套圈圈、擲茭等活動，吸引人潮參觀體驗。（交通部觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月29日
交通部觀光局藉參加北美大型旅展之一的蒙特婁旅展攬客，提供旅遊諮詢服務，安排品茗、填問券贈獎、書法書籤、套圈圈、擲茭等活動，吸引人潮參觀體驗。（交通部觀光局駐紐約辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月29日
温佳思
邊境重啟 台式古厝將現身多倫多爭取國際旅客
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