陽明交大攜手基隆市 啟動高中數位學習平台

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陽明交大校長林奇宏（右6）與基隆市副市長林永發（右7）1日簽署合作協議，未來將由陽明交大負責經營的「ewant育網開放教育平台」為基隆市12所高中職設立各校專區，培養學生線上自主學習及探索領域志趣。（陽明交大提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月1日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）國立陽明交通大學今天與基隆市政府簽訂合作協議，為基隆12所高中職設立專屬數位平台專區，培養學生線上自主學習及探索領域志趣，養成終身學習習慣。

陽明交大發新聞稿表示，今天合作協議簽訂儀式是由陽明交大校長林奇宏與基隆市副市長林永發共同簽署，未來將由陽明交大負責經營的「ewant育網開放教育平台」為基隆市12所高中職設立各校專區。

陽明交大指出，未來將透過這個網路平台，精選100門由國內各大學院校精心設計製作、符合高中職生學習需求的課程，供基隆市轄內7000多名高中職學生免費使用。

林永發於稿中表示，要真正實現後疫情時代的多元、無縫學習場域，除了硬體需求的滿足，優質的數位內容也一樣重要，此次與陽明交大合作，凸顯基隆市對於線上學習的重視。

林奇宏表示，此次與基隆市的合作，將是陽明交大朝向「深耕中學教育的智慧學習」目標發展的重要里程碑，盼為基隆市的高中職教育開創不同的局面。

陽明交大表示，育網自2013年成立以來，支持台灣百所大專院校的開放教育，擁有40萬註冊人數，將繼續擴大數位課程的可能性，讓更多人善用優質的高教資源。（編輯：李錫璋）1111101