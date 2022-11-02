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幼教師生比調到1比12 潘文忠：逐年循序達成

2022/11/2 15:25
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（中央社記者陳至中台北2日電）立委及民間團體呼籲改善幼兒園師生比，教育部長潘文忠今天說，會從112學年度啟動，採逐年、循序方式達成1比12目標，也會考量區域差異，鼓勵多開「兩歲專班」，滿足家長需求。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，民進黨立委吳思瑤、張廖萬堅、林宜瑾等人提出，幼兒園師生比已經40多年未做調整，立法院日前已做出主決議，要求教育部提出改善時程。

張廖萬堅指出，最近3年取得教保服務人員資格的人數在4000到4500人之間，但每年就職人數卻只有約2500人，就任率約54%，可能是薪資、工作條件影響，導致培育與實質晉用的落差。

另外朝野多名立委也提到，都會區公立幼兒園仍然不足，家長搶破頭，但有些縣市則相反，已有公幼招生不足，建議教育部制訂政策時要考量縣市差異。

對此，教育部國民及學前教育署長彭富源表示，幼兒園師生比從1比15改善為1比12的政策研擬，已經到收尾階段；教育部也會更廣泛地徵詢教育團體、基層人員，瞭解幼兒園現況。

潘文忠表示，會以逐年、循序方式，達到師生比1比12的目標；預計於112學年度開始規劃數年期程，不會「一下子把量衝出來」，循序培育師資，以免各縣市搶教師，「大量需求而產生教師大搬風」。

潘文忠也提到，「兩歲專班」需求量大，有些區域公共幼兒園、準公共幼兒園數量比較大，就會鼓勵改為兩歲專班，滿足家長需求。（編輯：陳仁華）1111102

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