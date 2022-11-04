台北旅展 星宇A350-900客機全艙等亮相

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總統蔡英文（前左）4日到台北南港展覽館1館參觀台北國際旅展（ITF），並與台灣觀光協會會長葉菊蘭（前中）一同體驗星宇航空現場展示的客機全艙等座椅。前右為星宇航空執行長翟健華。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台北國際旅展今天至7日在台北南港展覽館舉行，首度參展的星宇航空把A350-900全艙等座位區搬到現場，總統蔡英文前往感受體驗。星宇航空說，旅展除購票優惠，還送限量小禮。

台北國際旅展從今天到7日在台北南港展覽館舉行，今年以「永續」為主題，共有包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家地區，及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1200個攤位參展。

蔡總統上午特地出席台北國際旅展開幕式，並在致詞時說，這是10月13日邊境解封後第一個國際旅展活動，很高興看到這麼多國內外單位、旅行社、航空公司等一起參展，這是國際旅遊重啟的重要象徵，「要好好把握這次交流機會」。蔡總統隨後到各展區參觀體驗。

星宇航空首度參展，將A350-900廣體客機全艙等座椅移至現場，主場館以「太空艙」為主軸，選用曜石灰為主色調並點綴閃閃繁星，更打造頭等艙/商務艙專屬VIP室，提供民眾沉浸式體驗。

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星宇航空公關長聶國維接受媒體聯訪表示，今年旅遊景氣逐漸復甦，很高興共襄盛舉，第一次來參加台北國際旅展，盼旅展帶動人潮，預估每天參觀人次至少超過2萬人，也希望星宇航空受到旅客喜愛。

聶國維表示，這次特地把全艙等座椅搬到展場，讓民眾體驗感受氛圍，另在旅展期間，現場購買機票可享全航線9折優惠，還加贈航點杯、行李束帶、帆布袋等好禮；預估到今年底載客率增加50%，明年元月份會更高，從增班就可看出整體市場前景看好。（編輯：管中維）1111104

2022台北國際旅展4日至7日在台北南港展覽館舉行，星宇航空首度參展，除將A350-900廣體客機全艙等座椅移至現場，旅展期間現場購買機票還可享全航線9折優惠。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022台北國際旅展4日至7日在台北南港展覽館舉行，星宇航空特別將A350-900廣體客機全艙等座椅移至現場，打造頭等艙/商務艙專屬VIP室，供民眾體驗。圖為商務艙專屬VIP室。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

星宇航空首度參加台北國際旅展，4日將A350-900廣體客機全艙等座椅移至展場，更打造頭等艙/商務艙專屬VIP室，提供民眾沉浸式體驗。圖為民眾體驗頭等艙設施。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

總統蔡英文（左5）4日在台北南港展覽館1館出席台北國際旅展（ITF）開幕式，與台灣觀光協會會長葉菊蘭（左4）一同參觀星宇航空攤位，星宇航空執行長翟健華（右4）致贈飛行夾克。中央社記者張新偉攝 111年11月4日