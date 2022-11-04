更多編輯台推薦新聞：
賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌
運動

賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

職安衛數位學習平台 強化多語翻譯助外國勞工善用

2022/11/4 16:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北4日電）勞動部今天表示，遠距學習勢在必行，職業安全衛生數位學習平台110年上線以來，已開設多行業免費影音課程，註冊使用逾5萬人，外籍仍占少數，將持續強化多語翻譯功能。

勞動部職業安全衛生署新聞稿指出，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響及新興數位科技趨於成熟，遠距離學習模式勢在必行，勞動部建置的「職業安全衛生數位學習平台」，已針對營造業、製造業、餐飲服務業、個人及家庭用品維修業、農林業等行業及15歲至18歲的兒少勞工，提供27門安全衛生相關課程，年底將增至29門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

職安署說明，迄今累計9萬多人報名上課，其中7萬多人完成訓練並通過測驗；使用線上課程須先註冊會員，迄今5萬300多人註冊，其中4.8萬人左右為本國勞工，外國勞工1500名左右，將再強化多語翻譯功能，包含印尼語、英語、泰語及越南語等，以利本國及外國勞工學習不受限。

職安署補充，每名勞工應完成3小時一般安全教育訓練，至上述平台學習，可抵算2小時，另1小時要由雇主提供職場相關安全教育學習，若沒履行，將違反「職業安全衛生法」第32條規定，依同法第45條規定限期改正，屆期未改正，將罰雇主新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：管中維）1111104

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族