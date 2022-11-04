職安衛數位學習平台 強化多語翻譯助外國勞工善用

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）勞動部今天表示，遠距學習勢在必行，職業安全衛生數位學習平台110年上線以來，已開設多行業免費影音課程，註冊使用逾5萬人，外籍仍占少數，將持續強化多語翻譯功能。

勞動部職業安全衛生署新聞稿指出，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響及新興數位科技趨於成熟，遠距離學習模式勢在必行，勞動部建置的「職業安全衛生數位學習平台」，已針對營造業、製造業、餐飲服務業、個人及家庭用品維修業、農林業等行業及15歲至18歲的兒少勞工，提供27門安全衛生相關課程，年底將增至29門。

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職安署說明，迄今累計9萬多人報名上課，其中7萬多人完成訓練並通過測驗；使用線上課程須先註冊會員，迄今5萬300多人註冊，其中4.8萬人左右為本國勞工，外國勞工1500名左右，將再強化多語翻譯功能，包含印尼語、英語、泰語及越南語等，以利本國及外國勞工學習不受限。

職安署補充，每名勞工應完成3小時一般安全教育訓練，至上述平台學習，可抵算2小時，另1小時要由雇主提供職場相關安全教育學習，若沒履行，將違反「職業安全衛生法」第32條規定，依同法第45條規定限期改正，屆期未改正，將罰雇主新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：管中維）1111104