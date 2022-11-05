台灣好樂園化身科普知識王 旅展享好康抽大獎

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台北國際旅展5日進入第2天，交通部觀光局打造「台灣好樂園館」，以主題樂園元素融入寓教於樂的互動遊戲，營造滿滿歡樂氛圍與智趣體驗。（交通部觀光局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年11月5日

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）台北國際旅展開跑，交通部觀光局打造「台灣好樂園館」，將主題樂園元素融入互動遊戲，益智又有趣。另外18家參展觀光遊樂業者也推年度壓箱優惠，現場消費滿額就送好禮和抽獎。

台灣自10月13日起邊境解封，「2022 ITF台北國際旅展」4日起到7日在台北南港展覽館舉行，遊樂園業者搶進消費潮。交通部觀光局與台灣觀光遊樂區協會首度合作打造「台灣好樂園館」，以4米高的巨大摩天輪、雲霄飛車、旋轉木馬、生態動物等主題樂園元素融入寓教於樂的互動遊戲，營造滿滿歡樂氛圍與智趣體驗。

交通部觀光局長張錫聰說，主題樂園在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間投入許多資源設置安心遊園環境，不用出國也能到主題樂園輕鬆體驗異國風情，這次旅展特別打造「台灣好樂園館」，提供一站式多元銷售、沉浸式全面體驗及完善的洽談環境，方便現場民眾、旅行社業者一次網羅各主題樂園限定優惠好康。

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展場期間還安排原住民美聲舞蹈、可愛吉祥物趣味互動、超人氣泡泡哥哥與香香姊姊唱跳，以及科普生態文化互動體驗、桌遊等精彩活動，現場服務台還設置樂園行動徵才站。

台灣觀光遊樂區會理事長廖俊斌也指出，「台灣好樂園館」現場18家參展業者皆推出年度最優惠折扣，下殺最多3.3折起，甚至2人同行第2人1元等好康，現場消費滿888元就送樂園好禮，滿6000元加碼再抽樂園門票與住宿券，好吃好玩又能享折扣。（編輯：張芷瑄）1111105