高血壓男中風出車禍送醫救一命 天涼醫籲注意三高

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大里仁愛醫院神經外科醫師張育銘（左）表示，近日天氣轉涼，溫度變化易導致腦血管劇烈收縮與擴張，進而增加血管梗塞或出血機會，呼籲有三高的民眾要定期門診就醫、按時服藥、接受飲食衛教諮詢等，若平時常熬夜、作息不正常、菸酒不離手的民眾也要注意身體保養。（大里仁愛醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中李姓男子有高血壓卻未注意，日前上班途中因腦中風昏迷發生車禍，送醫經手術清除血塊，治療復健後已回歸正常生活；近日天氣轉涼，溫度變化容易導致腦血管劇烈收縮與擴張，增加出血機會，醫師籲三高民眾更應留意。

大里仁愛醫院今天發布新聞稿表示，44歲李男有喝酒與抽菸習慣，生活作息屬於身體勞累型，知道自己有高血壓但未服藥與定期追蹤，這次在上班途中突然發生車禍，送醫到院時已重度昏迷，經檢查發現顱內大片出血性腦中風導致神經壓迫。

大里仁愛醫院神經外科醫師張育銘說明，腦中風有分出血性腦中風與缺血性腦中風2種，李男屬於出血性腦中風，常見的致病原因是高血壓與高血脂，以及凝血功能異常等，比較少見的還有血管瘤、腦瘤、動脈病變破裂導致的出血。

李男當時經醫療團隊接手緊急手術清除血塊，才避免後續因顱內壓升高而導致的神經功能缺損，經治療及復健，目前已回歸正常生活。

張育銘指出，不是所有出血性腦中風的患者都需要手術，若中風出血範圍不大，可以考慮先保守治療，如使用藥物控制血壓等待出血被自然吸收，但如果危急情況，就必須開刀搶救性命。

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張育銘提及，近日天氣開始轉涼，溫度變化容易導致腦血管劇烈收縮與擴張，進而增加血管梗塞或出血機會；其中高血壓、高血糖、高血脂（三高）以及日常的生活習慣更是重要的影響關鍵。

張育銘建議，有三高的民眾要定期門診就醫、按時服藥、接受飲食衛教諮詢等，若平時常熬夜、作息不正常、菸酒不離手的民眾也要注意身體保養，如果不幸發生腦中風，輕則肢體無力需要輪椅代步，重則失去性命，對於家庭、個人與社會都造成不小損失。（編輯：陳仁華）1111107