宜蘭西帽山年雨量破萬 首創台灣紀錄

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臉書專頁「天氣風險」日前發文表示，宜蘭西帽山今年1至10月累積雨量已達9527.5毫米。中央氣象局表示，西帽山的年雨量在11月5日破萬，目前看來是第一個年雨量破萬的地點。（圖取自facebook.com/WeatherRisk.Co）

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）氣象局表示，華南雲雨區影響，今晚宜蘭縣、基隆北海岸及新北市山區雨勢將持續至明天上午趨緩，下午繼續。此外，雖與這波降雨無關，宜蘭西帽山已成台灣第一個年雨量破萬地區。

中央氣象局下午發布豪、大雨特報指出，受華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機會，基隆北海岸及新北市山區有局部大雨發生的機會，注意坍方及落石。

氣象局預報員趙竑晚間告訴中央社記者，雨勢將持續，宜蘭仍會落在大雨到豪雨之間，大台北地區則呈現斷斷續續、時有時無的狀態；預估明天上半天會是小空檔，下午雨勢又會開始消消長長，要特別留意短延時強降雨。

臉書專頁「天氣風險」日前發文表示，宜蘭西帽山今年1至10月累積雨量已達9527.5毫米，很有機會成為台灣第一個年雨量破萬的地點。趙竑說，今天宜蘭降雨主要落在東澳一帶，西帽山反而沒什麼下雨，但西帽山的年雨量在11月5日便已破萬，目前看來是第一個年雨量破萬的地點。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。（編輯：張雅淨）1111108