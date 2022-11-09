Meta元宇宙裝置卡在海關 NCC：業者啟動補救措施

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（中央社記者蘇思云台北9日電）民眾反映訂購Meta高階虛擬實境（VR）頭戴裝置Quest Pro，但因涉及台灣未開放頻段導致產品卡在海關。NCC今天表示，Meta已啟動補救措施，只要關閉特定頻段再向NCC申請審驗，海關就可放行。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。臉書母公司Meta在10月中發表高階VR頭戴裝置Quest Pro，要價約新台幣5.26萬元，近期有民眾反映訂購產品但卡在海關進不來，媒體關注背後原因。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC確實有收到民眾因為訂購這些射頻器材卡在海關的申訴，主要是因為產品使用的部份頻段5925MHz到7125MHz（Wi-Fi 6E）在台灣還沒有開放。

翁柏宗指出，Meta也很積極配合台灣法令，已經啟動緊急補救措施，NCC會等業者提出相關文件、再申請型式認證後，就會儘速審驗，後續海關就可以放行。

NCC官員解釋，目前相關申訴收到1件。Meta把產品使用到的5925MHz到7125MHz頻段關閉，再向NCC申請型式認證就可以，因為這項產品還有另外用到兩個台灣已經開放的頻段，所以關掉部分頻段並不影響，目前了解Meta應該馬上就會再來申請審驗。

根據Meta說明，Quest Pro為首款搭載全新Qualcomm Snapdragon XR2+ 平台的設備，特別針對VR進行優化，原規劃是10月25日開始販售，台灣售價為1649.99美元（約新台幣5.26萬元）。（編輯：潘羿菁）1111109