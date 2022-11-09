更多編輯台推薦新聞：
美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
Meta
新聞專題
Meta2/36
首頁 / 生活

Meta元宇宙裝置卡在海關 NCC：業者啟動補救措施

2022/11/9 20:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北9日電）民眾反映訂購Meta高階虛擬實境（VR）頭戴裝置Quest Pro，但因涉及台灣未開放頻段導致產品卡在海關。NCC今天表示，Meta已啟動補救措施，只要關閉特定頻段再向NCC申請審驗，海關就可放行。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。臉書母公司Meta在10月中發表高階VR頭戴裝置Quest Pro，要價約新台幣5.26萬元，近期有民眾反映訂購產品但卡在海關進不來，媒體關注背後原因。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC確實有收到民眾因為訂購這些射頻器材卡在海關的申訴，主要是因為產品使用的部份頻段5925MHz到7125MHz（Wi-Fi 6E）在台灣還沒有開放。

翁柏宗指出，Meta也很積極配合台灣法令，已經啟動緊急補救措施，NCC會等業者提出相關文件、再申請型式認證後，就會儘速審驗，後續海關就可以放行。

NCC官員解釋，目前相關申訴收到1件。Meta把產品使用到的5925MHz到7125MHz頻段關閉，再向NCC申請型式認證就可以，因為這項產品還有另外用到兩個台灣已經開放的頻段，所以關掉部分頻段並不影響，目前了解Meta應該馬上就會再來申請審驗。

根據Meta說明，Quest Pro為首款搭載全新Qualcomm Snapdragon XR2+ 平台的設備，特別針對VR進行優化，原規劃是10月25日開始販售，台灣售價為1649.99美元（約新台幣5.26萬元）。（編輯：潘羿菁）1111109

Meta
IG大量用戶被停權無法登入 官方：正調查與解決問題 Meta資本支出不減反增 台系雲端概念股鬆口氣
翁柏宗
無人機中製疑慮 NCC：個案尚待釐清 鏡電視洩密案 翁柏宗：我是被冒名吹噓的受害者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美科技業寒冬將至？Meta傳本週將大裁數千員工