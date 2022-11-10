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北市幼兒園涉打童巴掌 人本籲追究旁觀人員責任

2022/11/10 18:49
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（中央社記者陳至中台北10日電）台北市某私立幼兒園教師涉打2童巴掌及倒吊，教育局將教師停職調查。人本教育基金會今天呼籲，應追究旁觀幼教人員及園方責任，降低暴力事件再次發生的機會。

國民黨台北市議員鍾小平與2名幼童的家長8日召開記者會，公布幼兒園監視畫面，指教師涉嫌叫幼童罰站，且動手打臉頰及脫褲子，另有幼童被教師抱住後倒吊。

人本基金會今天發出新聞稿，指已公布的影片中可看到，教師將幼童倒吊抓起時，現場有其他老師在一旁，卻漠視、沒有阻止暴力。顯示類似行為在幼兒園中恐怕是常態。

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人本呼籲北市府追究未依法通報、未盡義務保護兒童兒權的相關人員責任。且該幼兒園涉縱容暴力，應勒令停業，並禁止幼兒園負責人、實際管理人員往後再經營幼兒園。

台北市教育局副局長陳素慧日前在記者會中強調，已組調查小組，最短時間內會完成調查程序，2名涉案教師一人已離職，另一人先停職，調查確認屬實後都將通報不適任教師系統。幼兒園如果涉案情節重大，也會開罰或減少招生。（編輯：陳政偉）1111110

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