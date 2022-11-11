尹衍樑獲選工研院士 曾將21項專利免費供外界使用

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（中央社記者陳至中台北11日電）唐獎創辦人尹衍樑今天獲頒工研院院士。唐獎基金會指出，尹衍樑在潤泰集團身兼總工程師和研發長，不斷創新突破，曾將發明的「一筆箍」等21項營建專利免費釋放給外界使用，達到智慧共享。

工研院今天舉辦工研院院士授證典禮，由總統蔡英文為5名新科院士授證，尹衍樑是其中之一。唐獎基金會稍晚發出新聞稿，述說尹衍樑經營事業領域多元，但將屬於傳統產業的營建業高科技化，一直是他的興趣及努力目標。

唐獎基金會指出，尹衍樑身為潤泰集團總裁暨總工程師兼研發長，專門承接具挑戰性的工作，帶領團隊增進建築物品質、耐震安全及加速興建速度，為世界土木營建帶來革新。

尹衍樑也樂意將所發明的「一筆箍」等21項營建專利，免費釋放給外界使用，現在有很多高品質建設案樂意引用，充分達到智慧共享造福民生。

尹衍樑在獲頒工研院典禮中致詞提到，在分享智慧、服務客戶，增進人民福祉，協助台灣高科技產業興建又快又好的廠房設施，「這種過程實在太美妙。」能走在世界前端，也很有成就感。

唐獎基金會指出，尹衍樑對教育奉獻也不遺餘力，包括設置唐獎，遴選世界具創新實質貢獻及影響力的成就者，成為人類文明及永續發展重要推手。（編輯：陳政偉）1111111