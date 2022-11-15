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公費流感疫苗接種踴躍 增購20萬劑配送各衛生局

2022/11/15 15:10
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北15日電）今年公費流感疫苗接種比去年踴躍，僅剩約2成，扣掉校園造冊接種學生，剩餘量恐更少。疾管署副署長莊人祥表示，已增購20萬劑流感疫苗，今天全數配送各地衛生局使用。

衛福部疾管署今年度公費流感疫苗採購609萬劑，莊人祥今天下午在中央流行疫情指揮中心中說明，例年採購數量都是依據各縣市需求，今年採購量10月27日全數配送完畢。考量接種踴躍，再加上評估今年流感疫情可能較過去2年嚴重，額外增購20萬劑。

莊人祥說，增購的公費流感疫苗今天已全數配送衛生局，目前本季公費流感疫苗已使用525萬劑，整體使用率已達84％，再加上20萬劑加購，大約還剩下104萬劑可使用。依據往年經驗，11至12月起，接種人數將逐漸降低，剩餘疫苗常常可以接種到過年之後。

本流感季已累計3例流感併發重症，其中2例死亡，莊人祥說，3案都沒有施打今年度的流感疫苗；一般而言，年紀越大、保護力越少，但有接種疫苗者，可獲得的保護力約介於30％至80％。

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莊人祥表示，類流感疾病趨勢有下降，其中呼吸道融合病毒感染症從高峰期開始下降，肺炎鏈球菌感染症、流感仍持平，今年流感的流行病毒株為A型H3N2，與疫苗株相符合，提醒公費接種對象及高風險族群儘速接種。

莊人祥提醒，部分縣市將陸續啟動疫苗調度作業或回收投放至特定合約院所／衛生所，建議民眾前往接種前可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/ ）、疾管家或1922防疫諮詢專線等，查詢鄰近合約院所，事先電洽院所確認後再前往，以免撲空。（編輯：陳清芳）1111115

莊人祥
流感重症死亡增1例 公費流感疫苗剩2成可打 高端疫苗遭指採購價1081元 指揮中心：與事實不符
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