特殊需求兒少易遭排擠自我否定 家扶籲零歧視

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）11月20日是國際兒童人權日。家扶基金會今天公布「友善共融：兒少相處問卷調查」，特殊需求兒少身處具偏見環境，易遭排擠而自我否定，呼籲關注特殊需求兒少心理健康，零歧視。

家扶基金會說，聯合國兒童權利公約（CRC）指出，每名兒少都應受到公平對待，但歧視卻經常發生在特殊需求兒少生活中，不但影響心理健康，也讓其身處不利環境。

家扶基金會在國際兒童人權日前夕，公布最新「友善共融：兒少相處問卷調查」，呼籲關注特殊需求兒少心理健康、零歧視，讓每個孩子都能在免於暴力與鼓勵參與環境中成長。

根據家扶基金會調查，3成兒少認為特殊需求兒少會造成別人困擾、2成甚至感到麻煩、1成多對特殊需求兒少感到害怕，更有近半數不想與特殊需求兒少同組活動。

家扶基金會說，這些偏見缺乏適時正確的溝通，同儕的相處反而對特殊需求兒少潛藏危機。

輪椅女孩雪莉曾因言語霸凌與歧視感受極大困擾，她說，曾認為自己沒有資格活著，反正在大家眼裡她就是個怪物，直到高中老師開啟她與同學互動機會，碰到願意理解、對她無私付出的朋友們，她的人生因為朋友們的陪伴變得更加美好。

根據家扶基金會調查，每4名兒少就有1人認為特殊需求兒少受排擠，例如51.3%特殊需求兒少被取難聽外號、46.2%被欺負。

兒少代表聞英佐說，以前曾因特殊需求同學的言語挑釁而起衝突，直到老師協助才慢慢認識、理解，進而調整與他們相處的方式。他覺得有時候是因為不了解產生誤解，不是有意排擠，老師適當說明和溝通有助同學消除偏見。

另外，家扶基金會調查顯示，在態度行為上，40.8%兒少認為社會對特殊需求兒少帶有歧視意味的表情，32.8%認為民眾不想靠近、29.1%認為民眾會在背後對特殊需求兒少指指點點。

家扶基金會說，當家長越認同孩子與特殊需求兒少往來，兒少對特殊需求兒少的態度與行為也就越友善。

家有過動兒的高山峰說，老師需要家長協助才能事半功倍，他的兒子恩恩入學時，有讓老師清楚知道兒子的情況。他認為，不能總是被動地期待別人理解、尊重並幫助特殊需求兒少融入社會，父母需要引導他們如何讓別人認識自己、表達需求。

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臨床心理師陳品皓認為，正向心理健康對每個孩子都很重要，尤其特殊需求兒少，更有賴大家營造正向、有彈性的相處模式，幫助他們找到自己的優勢、面對挫折的復原能力。

家扶基金會執行長周大堯表示，守護特殊需求兒少心理健康，家扶持續投入早療、特力、兒童啟力等服務方案，更致力建構兒少與其家長的支持網絡。然而消除歧視，須從學校、社會的理解、尊重、接納逐步做起。（編輯：管中維）1111115