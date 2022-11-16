勞動部：前3季大量解僱172件 無特別異常

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（中央社記者張雄風台北16日電）勞動部今天表示，統計今年前3季大量解僱（大解）件數為172件，其中500人以上事業單位有7家，有4家登載為歇業，但其中2家為事業單位通報誤植；整體而言，今年通報件數並無特別異常情形。

媒體日前報導，今年前3季累積大量解僱通報件數172件，為COVID-19疫情爆發來最低，但值得注意的是，通報案件中，500人以上規模事業單位有7家，卻為疫情以來新高，其中4家大企業因歇業或轉讓而大量解僱，為有統計以來次高、直追2014年紀錄。

勞動部今天發布新聞稿表示，今年前3季事業單位通報大量解僱件數為172件，與近年通報件數比較，分別為109年299件及110年176件，通報件數並無異常情形。

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勞動部說明，今年前3季500人以上事業單位通報大量解僱家數，據統計顯示計有7家，其中4家登載為歇業，經查證，除1家體育用品事業因營運策略改變，放棄自行產製而確實有事業單位歇業外，其中1家為事業單位某一廠場歇業，解僱人數占全體員工1.2%，另2家為事業單位通報誤植，未有歇業情事，解僱人數約2%。

勞動部強調，勞動部每月定期監控大量解僱情勢，以這個月發布9月大量解僱數據顯示，通報大量解僱件數（10件）為近5年最低，與去年1至9月相比呈下降現象，與近2年相對嚴峻的大量解僱情事相比確實較為緩和；整體而言台灣事業單位大量解僱情勢並無異常情形。（編輯：張芷瑄）1111116