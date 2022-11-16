「以水換水」 國內首座台南仁德再生水廠動土

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（中央社記者張榮祥台南16日電）國內首座透過「以水換水」概念，提供再生水資源的台南仁德再生水廠新建工程今天開工。工程總經費9.81億元，預計113年底完工，啟用後每日預計可提供8000噸再生水供應量。

台南市長黃偉哲與內政部次長陳宗彥、水利署副署長黃宏莆，率領施工團隊共同持金鏟為新建工程揭開序幕。黃偉哲祈福工程順利如期、如質完工，盡早投入再生水供水行列。

黃偉哲說，近年來極端氣候影響下，台灣幾乎每年都會遇到缺水窘境，不只民生、農業用水缺水，許多產業的投產也都需要用水，南市府為了極大化水資源使用效益，持續投入再生水廠建設，希望「一水可以多次利用」。

黃偉哲表示，南部科學園區在先進工業製程進駐後，產業用水需求日益成長，在有限水資源前提下，增加水資源利用率，並兼顧環境永續發展，是刻不容緩議題。

依水利局資料，台南已完成全國首座「專供高科技廠商製程使用」的「永康再生水廠」設置，第2座「安平再生水廠」預計年底完成通水，現正推動第3座「仁德再生水廠」建置。

為減少對環境開發衝擊，南市府自民國106年起進行仁德再生水廠媒合用水交換，歷經4年時間，110年10月促成奇美實業公司與台積電的水源交換合作。操作模式是台積電承諾將使用台南仁德再生水廠8000公噸額度，轉給奇美實業履行，奇美實業再把自身的8000公噸自來水額度轉給台積電使用，這是全台再生水源交換首例，契約時間15年。

台南市政府水利局新聞稿說明，仁德再生水廠是國內首座以換水方式提供再生水資源，仿「碳交易」概念延伸，開創「以水換水」模式，以「一滴水至少用兩次」為原則，未來再生水的使用範圍將可擴大，不再限定過往特定地區供應方式，此模式讓再生水推動邁入新紀元。

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再生水有別於一般污水處理程序，藉由透過高級RO薄膜處理程序，並依需求客製化轉化成「淨水」後供應產業使用，除減少排放量降低環境負荷外，也提升整體水環境品質與穩定產業用水供應，達成水資源循環再利用目標。

仁德再生水廠規劃採兼顧發展，與降低環境衝擊的地景式綠建築，以地景式廣場綠帶與周邊樹林串聯，形成綠肺區塊。此外，增設展示空間及採用數位光雕模型提供環境教育解說，並與十鼓仁糖文創園區、奇美博物館結合成為環境教育合作聯盟夥伴，成為民眾寓教於樂休閒新景點。（編輯：孫承武）1111116