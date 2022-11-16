營建署：3千多處公園遊樂設施 完成備查比率逾8成

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（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部營建署今天說，截至10月28日止，各縣市公園兒童遊戲場設施共3003處，預計拆除436處、完成備查者2150處，備查率由7月的6成提升到8成，已有成效，並將持續管控。

營建署透過新聞稿表示，依據衛生福利部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，各縣市政府及所屬管理機關針對民國106年1月25日前已設置的設施，應於112年1月24日前完成備查，無法備查者須拆除或封閉使用，以維護兒童遊戲安全。

營建署說，為督促各縣市儘速辦理檢驗與改善工作，每月定期召開控管會議，改善既有兒童遊戲場開放使用卻未完成相關檢驗潛藏的公安問題。

營建署表示，截至10月底，已邀衛福部社會及家庭署、經濟部標準檢驗局及各地方政府召開9次會議，並將未完成備查案場分為「已完工」、「未完工」與「待拆除」3種類型來管控。

營建署說，已完工案場部分，請各地方政府儘速洽檢驗公司進行檢驗，如有提出急需檢驗需求者，營建署將協助報請經濟部標準檢驗局協助媒合，並於檢驗合格後加快行政流程，完成備查。

營建署表示，未完工案場部分，檢驗不合格待改善案場，請各地方政府督促管理機關儘速改善，如因預算籌措尚待明年度預算通過後才能執行者，應與鄉、鎮、市、區公所及民意代表等事先溝通協調，以免引起民眾誤解或反彈。

營建署說，待拆除案場部分，多數已工程發包執行中，將依限要求拆除或封閉。

營建署表示，針對已檢驗備查的案場，在衛福部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」中規定，每3年需辦理定期檢驗。這類案件也會納入管控會議，督導各地方政府依相關規定辦理，讓兒童可使用安全的遊具設施，保障遊戲權。（編輯：蘇志宗）1111116