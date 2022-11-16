2022台灣企業永續獎 航空雙雄獲殊榮

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣永續能源研究基金會今天舉行「2022年第15屆台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮。長榮航空榮獲5大獎項，中華航空也勇奪4個大獎。

長榮航空發布新聞稿，長榮航空獲得台灣企業永續獎中的「企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告類–運輸業白金獎」，及永續單項績效的「創新成長領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」及「氣候領袖獎」共5大獎項，由總經理孫嘉明代表領獎。

孫嘉明表示，全球航空業已陸續進入復甦階段，預估長榮航空明年底航班可恢復到疫情前8成左右，恢復密集航班服務與開闢新航線情況下，也將持續優化公司對於環境、社會、治理面的各項作為，達成永續飛航、創造正向社會影響力的企業社會責任，朝著建構永續品牌的方向前進。

長榮航空連續8年參加台灣企業永續獎，每年皆獲獎，今年除於企業永續綜合績效類及企業永續報告類項目獲獎外，更首度一舉囊括3項永續單項績效獎的榮譽，再度獲得業界肯定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，航空業面臨嚴峻衝擊，長榮航空於國內率先以客艙載貨的創新模式，創造營收的最大化；針對氣候變遷的相關議題，領先國籍航空公司推出數位圖書館EVA e-Library，供旅客將報章雜誌下載至個人行動裝置於飛行時盡情閱讀，大幅減少能源消耗，並長期推行各項節油措施，追求優越的燃油效率。

華航發布新聞稿，華航斬獲4獎項包括：台灣企業永續獎永續報告類「年度最佳報告書」、永續單項績效「氣候領袖獎」及「社會共融領袖獎」，其中「年度最佳報告書」為永續報告類最高榮譽獎項；及全球企業永續獎「永續報告書金獎」，由華航總經理高星潢代表領獎。

華航為國內航空業環境永續先驅者，具最健全的企業環境暨能源風險管理機制，引領國內航空及運輸業，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告、森林暨生物多樣性保育承諾。

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華航也響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」飛行永續示範航班；例如，A321neo全機隊交機飛渡作業添加10%永續航空燃油；目標於2050年達淨零碳排放，為全球氣候環境保護盡心盡力。

華航表示，「回饋社會、創造社會價值」是華航永續發展的重要承諾，COVID-19疫情期間響應國際救援，承運多項醫療物資運送包機，推動企業社會價值，運送超過1億1000萬劑新冠疫苗，並持續辦理志工教學及公益籃球營、關懷弱勢、致贈防疫英雄暖心餐盒，也邀請醫護團體與家扶基金會非營利幼兒園小朋友參與「皮卡丘彩繪機CI」公益微旅行，並捐贈100噸減碳額度，貢獻社會發展不遺餘力。（編輯：陳政偉）1111116