中油平穩雙機制續運作 汽柴油下週估漲2角

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（中央社記者曾智怡曼谷18日電）石油輸出國家組織（OPEC）調降明年用油需求預估，加上美國12月頁岩油預估產量增至每日919萬桶，國際油價走跌。中油持續實施油價平穩雙機制，預估21日凌晨0時起，汽、柴油每公升均調漲新台幣0.2元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27元。

根據中油浮動油價公式，累算至11月17日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶89.76美元，較上週92.64美元下跌2.88美元；新台幣兌美元匯率為31.124元，較上週31.872元升值0.748元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲3.1元，柴油調漲4.4元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估11月21日凌晨0時起，汽、柴油每公升調漲0.2元。（編輯：趙蔚蘭）1111118