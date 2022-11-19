搭世足賽熱潮 飯店推吸睛足球造型料理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北19日電）世界盃足球賽即將開踢，飯店業者搭上世足熱潮，推出吸睛足球造型料理，讓麵包、鮭魚、牛肉化身為有趣的足球模樣。

礁溪老爺日前發布新聞稿，自21日世足32強淘汰賽開始，推出長達23天的「老爺狂樂世界盃」系列活動，邀球迷在大廳酒吧一邊享用派對美食，一邊觀賞賽事轉播。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

礁溪老爺也在餐點、活動都融入世界盃足球意象，除以大型投影螢幕轉播賽事，還推出可愛到讓人捨不得吃的足球麵包、決戰足球場蛋糕與黃金足球蛋糕等應景點心，為賽事揭開序幕；自助餐廳同步推出吸睛的「鮭魚愛餡米酥球」與「牛肉耍帥米酥球」等足球造型料理，邀民眾吃美食也能感受賽事氛圍。

另外，礁溪老爺針對活動期間入住的旅客，提供在廚藝教室手作足球抹茶糕、在彩繪牆拍照打卡留念，或來一場手足球PK賽，體驗世足賽魔力；同時安排「誰是章魚哥？預測世足冠軍」活動，神準預測冠軍就有機會獲得價值逾新台幣2萬元的礁溪老爺住宿券。（編輯：方沛清）1111119